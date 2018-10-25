МИД отреагировал на сообщения о прослушке телефонов Трампа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала абсурдными сообщения газеты The New York Times о том, что Россия и Китай якобы прослушивали телефоны президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Захарова напомнила, что Соединенные Штаты «совершенно беззастенчиво» прослушивали, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, и подчеркнула, что эти данные официально подтверждены, в то время как обвинения против России и Китая строятся на показаниях неназванных источников.

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«Это еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютно какого-то зазеркалья: когда газета без ссылки на конкретные источники, не называя и не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента Соединенных Штатов Америки...», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали публикацию NYT о прослушке телефонов Трампа. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона отнеслась к данному заявлению с юмором.