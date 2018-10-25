Захарова призвала Киев немедленно освободить Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Украины немедленного освобождения руководителя портала «РИА Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Москва ждет от профильных международных структур «взятия ситуации под контроль».

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Она также подчеркнула, что международные организации должны «напомнить Украине о прямых обязанностях соблюдать свободу СМИ».

Ранее сообщалось, что постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Киев освободить Вышинского.