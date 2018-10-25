Глава МИД Венгрии отметил ухудшение отношений с Украиной

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились. Об этом сообщается на сайте венгерского кабмина.

По его словам, ухудшение связано с отсутствием изменений в ситуации с правам национальных меньшинств.

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Он также добавил, что украинский закон об образовании лишает нацменьшинства права использовать свой родной язык.

Ранее Сийярто заявил, что венгерская сторона предложила Украине заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств.