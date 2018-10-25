SCMP: выход Трампа из ДРСМД скажется на имидже США среди союзников в Азии

Намерение президента США Дональда Трампа выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) наносит ущерб авторитету Соединенных Штатов, которое воспринимается как надежное государство, пишет South China Morning Post.

Помимо этого, выход Трампа из ДРСМД повышает возможность начала новой гонки вооружений с Китаем, говорится в материале. Большинство азиатских стран в основном проигнорировали и не стали комментировать решение Трампа, несмотря на угрозу последствий выхода из договора, который на протяжении последних трех десятилетий сдерживал распространение ядерного оружия, отмечает SCMP.

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Аналитики предупреждают, что последствия для США будут имиджевыми, а именно решение выйти из ДРСМД, о котором американские власти не предупредили своих союзников в Азии, скажется на представлениях азиатских стран о надежности Америки в качестве оборонного партнера, говорится в материале.

Эксперты предполагают, что намерение Трампа выйти из ДРСМД в первую очередь обусловлено не желанием наказать Россию за нарушение договора, в которых Трамп обвинил Москву, а стремлением развернуть гонку вооружений с Китаем, пишет SCMP. В основе этого решения лежат подозрения Вашингтона в том, что Пекин намерен сдвинуть их с позиции «регионального гегемона», отмечается в материале.