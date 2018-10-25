МИД России привел пример выгодного сотрудничества на постсоветском пространстве

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал отношения с Таджикистаном примером взаимовыгодного сотрудничества на постсоветском пространстве, передает РИА «Новости».

«Отношения между нашими странами — яркий пример того, насколько продуктивным и взаимовыгодным может и должно быть сотрудничество между народами на постсоветском пространстве. Москва и Душанбе — надежные стратегические союзники и партнеры», — сказал Карасин.

Он также отметил, что это взаимодействие является важным фактором в укреплении мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.