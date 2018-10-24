Мэй заявила саудовскому королю о неубедительности объяснения смерти Хашукджи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом Аль Саудом заявила, что официальной версии властей о смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи не хватает убедительности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Мэй.

«Премьер-министр заявила, что текущему объяснению [смерти Хашукджи] не хватает убедительности и требуется точно установить, что произошло», — сообщил представитель британского премьера.

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Как отмечается, Мэй также призвала саудовские власти сотрудничать с турецким следствием.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии.