Итальянский премьер раскритиковал санкции против России
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции Евросоюза являются инструментом, который стоило бы «оставить за спиной». Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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По словам Конте, в настоящее время отношения России и Италии находятся в великолепном состоянии.
Он также подчеркнул, что для Италии санкции «никогда не являлись целью».
Ранее СМИ сообщили, что сенатор-республиканец пытается убедить президента США Дональда Трампа снять санкции с России.