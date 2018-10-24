Глава МИД ФРГ призвал Россию ответить на обвинения в нарушении ДРСМД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию ответить на обвинения в «нарушении» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается в твиттере немецкого МИД.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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По словам Мааса, Москва должна опровергнуть обвинения в «нарушении» договора.

Ранее сообщалось, что Лавров и Маас обсудили выход США из ДРСМД.