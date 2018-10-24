Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров попытался сорвать заседание российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ходе заседания Чубаров потребовал прекратить работу комиссии.

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Как отмечается, депутат также призвал выдворить из Украины главу российской делегации Игоря Рулева.

При этом Чубарова возмутило то, что Рулев въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали указ президента России Владимира Путина о санкциях против Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.