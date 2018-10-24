Болтон прояснил вопрос о введении дополнительных санкции против России

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дал комментарий по поводу введения дополнительных санкций в отношении российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Болтона, последние ограничительные меры были введены четыре месяца назад, а американская сторона вводит дополнительные ограничения, когда истекает полгода.

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«На данный момент мы не рассматриваем санкции в отношении России», — сказал Болтон.

Он уточнил, что их введение и снятие определяется действиями страны.

Ранее Болтон ответил на вопрос о новых санкциях против России из-за дела Скрипалей.