Прокуратура Швейцарии получила указание расследовать «политической шпионаж» россиян

Швейцарская генпрокуратура проинформировала о получении от правительства страны указания начать расследование против двух россиян, подозреваемых в «политическом шпионаже», передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о гражданах России, которых подозревают в атаке на расположенную в Шпице лабораторию.

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Согласно данным ведомства, речь идет подозрениях по статье 272 уголовного кодекса страны. В настоящее время в генпрокуратуре занимаются изучением «дальнейших шагов».

Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение разрешить прокуратуре начать уголовное расследование в отношении двух россиян, которые подозреваются в шпионаже на территории Швейцарии.