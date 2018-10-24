Мэй пообещала аннулировать визы причастным к убийству Хашукджи

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что власти страны не позволят причастным к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи попасть на территорию Соединенного Королевства, передает Sky News.

По словам Мэй, британская сторона примет меры, в результате которых на британскую территорию не сможет въехать никто из подозреваемых.

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«Их визы, если таковые есть, будут аннулированы сегодня же», — заявила Мэй.

Она добавила, что Саудовская Аравия должна сотрудничать с Турцией при проведении расследования.

Ранее сообщалось, что в Иране заподозрили США в причастности к «организованному убийству» Хашукджи.