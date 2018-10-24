NYT: в Белом доме опасаются, что «социалисты» навредят растущей экономике США

Совет экономических консультантов Белого дома опубликовал 72-страничный доклад, в котором они подвергли критике социалистические идеи ведущих политиков Демократической партии США, пишет газета The New York Times.

NYT добавляет, что авторы доклада попытались связать политических оппонентов президента США Дональда Трампа с фигурами, которые большинство американцев осуждает. Например, американский сенатор Берни Сандерс сравнивается с основателем КНР Мао Цзэдуном, говорится в материале. Газета подчеркивает, что данный вариант доклада советников Трампа расходится с «традиционными рассудительными исследованиями», выпущенными ранее.

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Вместо этого авторы пытаются очернить демократов, увязав их с провальной экономической политикой коммунистических правительств Китая, Советского Союза и других стран, пишет NYT.

Например, слово «социализм» появляется 144 раза — в среднем два раза на странице, добавляет газета. Помимо этого, более чем по 30 раз упоминается Куба, Китай и СССР, и почти 60 раз упоминается Венесуэла, отмечает издание. Посыл доклада экономических советников Белого дома заключается в детальном пересказе пагубных последствий «деспотических социалистических правительств» на протяжении всей истории.

Авторы отмечают в исследовании, что в американский политический дискурс возвращается «социализм». Помимо этого, они не определяют текущие действия правительства США как «социалистические», говорится в материале. Между тем, подчеркивает NYT, федеральные власти США долгое время придерживаются важных элементов социалистической повестки дня, таких как пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание детей и людей пожилого возраста. В докладе же социализм определяется в большей степени в качестве любых усилий по расширению роли правительства в регулировании экономики.