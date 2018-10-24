Песков заявил о готовности Путина к визиту в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов совершить поездку в США, однако конкретных решений по данному вопросу на данный момент нет, передает РИА «Новости».

«Мы, безусловно, готовы. В целом, тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась, но пока каких-то конкретных решений на этот счет нет. Пока, как вы знаете, во главу угла сейчас встало 11 ноября — возможная встреча двух президентов в Париже на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить», — сказал Песков.

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По его словам, в данный момент предстоит подготовка к организации этой встречи.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже.