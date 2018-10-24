Bloomberg: сенатор-республиканец пытается убедить Трампа снять санкции с России

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол пытается убедить американские власти, что их санкционная политика в отношении России невыгодна для США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, Пол в августе провел встречу с послом США в России Джоном Хантсманом, на которой заявил дипломату, что в вопросе антироссийских санкций многие американские политики «подвержены истерии». По мнению сенатора, Хантсман является самым «подходящим» дипломатом, чтобы предоставить сенату «детальную» информацию об отношениях России и Соединенных Штатов.

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Отмечается, что после промежуточных выборов Пол намерен убедить членов Республиканской партии провести встречу с российскими парламентариями.

В Bloomberg добавили, что сенатор также предпринимает попытки повлиять на американского президента Дональда Трампа и призывает его вести «более мягкую» политику в отношении России.

Ранее сообщалось, что Пол раскритиковал решение Трампа о выходе США из ДРСМД.