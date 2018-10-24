Трамп об убийстве Хаушукджи: полное фиаско

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является «полным фиаско». Слова президента передает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что «казни» Хашукджи или попытки скрыть его убийство «не должно было быть, потому что не должно было быть».

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«Я бы сказал, что с самого начала это [убийство Хашукджи] было полным фиаско», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов отозвали американские визы или запретили въезд в страну 21 представителю Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.