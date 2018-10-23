Помпео рассказал о наказании для виновных в убийстве Хашукджи

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону удалось вычислить ряд лиц, ответственных за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

По словам Помпео, США намерены аннулировать визы виновных в убийстве. Американский госсекретарь отметил, что Вашингтон рассматривает возможность применения санкций в рамках «Глобального акта Магнитского» в отношении ответственных за это преступление.

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«Эти меры не станут последним словом Соединенных Штатов по этому делу. Мы подчеркиваем, что Соединенные Штаты не потерпят таких жестоких насильственных действий, направленных на то, чтобы заставить журналиста замолчать», — заявил Помпео.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что общие стратегические интересы Соединенных Штатов и Саудовской Аравии сохранятся.

Ранее CNBC сообщил, что угроза санкций США ускорит сближение Саудовской Аравии с Россией и Китаем.