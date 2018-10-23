Трамп упрекнул Эрдогана в «жесткости» из-за реакции на убийство Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно жестко» прокомментировал убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на данный инцидент, назвав объяснения властей королевства «худшим прикрытием в истории».

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Американский лидер подчеркнул, что хотел бы получить более полные сведения о гибели Хашукджи, прежде чем соглашаться с оценкой Эрдогана. По его словам, доклад ЦРУ о расследовании инцидента с саудовским журналистом ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства Хашукджи.