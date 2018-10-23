В Кремле объяснили значение визита Болтона в Россию

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Россию знаком готовности к диалогу, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона одобряет стремление Вашингтона к поддержанию контакта между странами.

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«Расцениваем поездку господина Болтона в Россию как готовность администрации Трампа, несмотря на тяжелую общую ситуацию в наших отношениях, поддерживать с нами политический диалог. Мы эту готовность, такое намерение со своей стороны тоже поддерживаем», — сказал Ушаков.

Встреча президента России Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона состоялась в Москве 23 октября.

Ранее Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и США вопреки действиям Вашингтона.