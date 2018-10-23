Итальянский премьер-министр прибыл в Москву

Самолет итальянского премьер-министра Джузеппе Конте приземлился в московском аэропорту «Внуково-2», передает РИА «Новости».

Сообщается, что у трапа самолета итальянского премьер-министра встречал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, а также почетный караул.

Визит Конте должен будет продлиться два дня, в ходе его поездки у итальянского премьера запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Стороны намереваются обсудить международную повестку и двусторонние отношения.