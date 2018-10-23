Британия не нашла подтверждений «российского вмешательства»

Правительство Великобритании не нашло подтверждений вмешательства других стран в демократические процессы в стране. Ответ британского кабмина на доклад Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании под названием «Фейковые новости» опубликован на сайте парламента.

Составители доклада заключили, что правительство не нашло доказательств вмешательства третьих стран, включая Россию, в демократические процессы в Британии.

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«Однако мы не можем чувствовать себя удовлетворенными, правительство активно работает с партнерами над разработкой жесткой политики для решения данной проблемы», — отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что в Британии расследуют связи «спонсора Brexit» с Россией.