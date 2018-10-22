Болтон обсудил в Москве возможность встречи Трампа и Путина

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым возможность проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа . Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы обсуждали это. И сказал Николаю Патрушевым, какие возможности мы видим в этом плане. Он сказал, что он передаст все президенту Путину. Не хочу предвосхищать решение российского президента, но возможно, в ближайшее время нам будет, что рассказать вам», — сказал Болтон.

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Также Болтон не исключил проведения отдельного саммита, вроде того, что был в Хельсинки летом 2018 года.

Ранее Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа.