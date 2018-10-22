NYT: новые миграционные меры Трампа могут обернуться новым разделением семей
План администрации президента США Дональда Трампа по сдерживанию потока нелегальных мигрантов на территории страны может обернуться новой волной разделения семей мигрантов, пишет The New York Times.
В настоящее время администрация Трампа рассматривает возможные варианты новых мер по миграционному вопросу — от альтернативы и новой форму непопулярной практики разлучения семей мигрантов до более строгих требований, необходимых для получения статуса беженца, говорится в материале.
Как сообщает NYT, в сентябре пограничная служба контроля задержала более 16 тыс. людей, у которых есть семьи. Это «рекордная» цифра, отмечает издание. Общее количество семей, въехавших в страну в 2018 году, по данным на конец сентября, превысило 100 тыс. человек, говорится в материале.
Вскоре после того, как Трамп встретил широкий общественный протест из-за практики разделения семей мигрантов, власти США начали проводить серию закрытых встреч c участием чиновников из министерства внутренней безопасности, министерства юстиции, Белого дома и Госдепартамента. В июне в результате протеста Трамп вынужден был прекратить миграционную политику «нулевой терпимости», отмечается в материале.
По словам источников NYT, чиновники в последнее время усиленно работали над альтернативами практики разделения семей. В материале говорится, что новые миграционные меры могут объявить до промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.