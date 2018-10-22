Патрушев и Болтон провели переговоры в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по безопасности Джон Болтон провели переговоры в Москве, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что стороны обсудили перспективы выстраивания диалога между странами с учетом всех проблемных вопросов.

Реклама

«Встреча прошла в конструктивном и деловом ключе. Стороны откровенно обсудили перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джону Болтону в течение двух дней предстоят напряженные переговоры в Москве, после того как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).