Песков объяснил, на чем основаны обвинения в адрес Киева в убийстве Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, на основе чего Кремль сделал выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, следствие ведут местные правоохранительные органы, которые делают выводы на основе информации, получаемой на месте. Он отметил, что вывод о причастности Украины к произошедшему основан на результатах проводимой на месте преступления работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства.

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«А также [выводы сделаны] на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что сложно о чем-то говорить с Украиной после убийства Захарченко.