Гройсман приписал россиянам желание «создать усталость» в мире от Украины

Украинский премьер Владимир Гройсман приписал россиянам желание создать в мире «усталость от Украины». Об этом сообщает УНН.

По словам премьер-министра, за границей распространяется «история о тотальной коррупции» на украинской территории. Гройсман заявил, что граждане России якобы тоже в этом участвуют для формирования негативного имиджа Украины.

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«Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины», — сказал Гройсман.

Он добавил, что на Украине существуют внутренние проблемы, требующие решения, но также присутствует и прогресс.

Ранее депутат Рады высмеял попытки обвинить Россию во взрывах на Украине.