Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что подготовка президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что при этом Москва ждет результатов расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи, в причастности к которому подозревают саудовские власти.

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«Да, у нас же визиты (продолжаются), ездила наша делегация межведомственная высокого уровня. Дело нашумевшее, но надо подождать результатов расследования», — подчеркнул Богданов.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз Аль-Сауд и наследный принц Мухаммад бин Салман Аль-Сауд выразили соболезнования сыну журналиста Хашукджи.