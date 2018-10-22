Источник: во время визита Болтона могут обсудить встречу Путина и Трампа

Российский источник рассказал, что во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может быть поднят вопрос еще одной встречи президентов двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться 11 ноября в Париже или в Буэнос-Айресе во время саммита G20.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече российского и американского лидеров в настоящий момент не ведется, поскольку Соединенные Штаты не проявляют инициативы в данном вопросе.