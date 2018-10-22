Названа цель возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях G20

Американский президент Дональд Трамп видит во встрече с китайский лидером Си Цзиньпином, которая состоится на полях G20, возможность наладить личные связи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам источника, встреча лидеров может поспособствовать восстановлению их личных связей.

Реклама

«Это встреча глав государств, а не совещание по вопросам торговли», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Трамп не будет смягчать таможенные пошлины, которыми облагаются товары из Китая, так как уверен, что действующие тарифы позволят ему получить больше рычагов давления на китайскую сторону.