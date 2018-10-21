Выборы мэра Варшавы выиграл оппозиционер Рафал Тшасковский

Выборы мэра Варшавы выиграл представитель оппозиционного блока «Гражданская платформа» и «Новочестная» Рафал Тшасковский, передает РИА «Новости».

Избирательные участки закрылись в 21.00 (22.00 мск). По данным exit poll, на участки пришли более 50% избирателей.

Реклама

По данным опроса, Тшасковский набрал 54,1% голосов избирателей, победив своего главного соперника Патрика Якого — кандидата о правящей партии «Право и справедливость».

Также отмечается, что представители правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского выиграли в большинстве избирательных округов на местных выборах.