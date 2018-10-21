Общественники из США решили посетить Крым

Глава парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что представители двух американских общественных организаций выразили желание посетить территорию полуострова, передает РИА «Новости».

По словам Гемпеля, с такой просьбой обратились Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация, которые бы хотели познакомиться с жизнью в регионе и наладить партнерские отношения.

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«К нам обратились граждане Соединенных Штатов Америки с предложением обсудить их возможный приезд в Крым в 2019 году», — сказал Гемпель.

Ранее МИД Украины выразил протест Сирии за прием крымской делегации.