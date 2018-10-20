Кадыров рассказал о поездке в Ингушетию и извинениях

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что посетил Ингушетию, где встретился с религиозным деятелем республики Мухажиром Нальгиевым. Об этом он написал в своем телеграме.

«Я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева… затем в Сурхахи я посетил мечеть, где собрались местные жители и много молодых людей», — написал Кадыров.

Реклама

Он отметил, что ранее старейшина публично «допустил неуважительные высказывания» в его адрес. По словам чеченского лидера, Нальгиев неправильно понял его выступление в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей.

Кадыров заявил, что ингушский религиозный деятель принес ему свои извинения. В свою очередь глава Чечни также извинился перед Нальгиевым.

«Я ради Аллаха простил Мухажиру все, что было, и как мусульманин тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида», — написал Кадыров.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни - Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров - подписали законы об установлении административной границы между регионами, которые не были четко определены со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов, 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали соглашение. После подписания документа некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения данного вопроса и выступая против ратификации соглашения в парламенте республики.