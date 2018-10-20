Путин проводит неформальную встречу в Назарбаевым и Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиёевым, передает РИА «Новости».

«В субботу в Туркестанской области Казахстана проходит неформальное общение глав трех государств. Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу», — пояснили пресс-службе Кремля.

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Отмечается, что президенты обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран.

Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, неформальная встреча проходит в приграничном с Узбекистаном казахстанском городе Сарыагаш.