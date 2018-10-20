Протестующие посоветовали Генри Киссинджеру «сгнить в аду»

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер столкнулся с протестами в ходе визита в университет Нью-Йорка, передает Мediaite.

95-летний Киссинджер приехал в Школу бизнеса Леонарда Н. Штерна, где должен был провести серию выступлений.

Однако некоторые из собравшихся на лекции назвали Киссинджера «военным преступником» и посоветовали «сгнить в аду».

Так как это было частное мероприятие некоторых вывели из зала, но они продолжили протестовать перед университетом.