Асад принял российскую делегацию в Дамаске

Министерство иностранных дел на своем сайте сообщило о том, что делегация из России встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

«19 октября в Дамаске российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и представителей Минобороны России была принята Президентом Сирии Б.Асадом», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с ситуацией в Сирии, а также подтвердили настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах граждан страны.