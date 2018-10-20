Белый дом отреагировал на данные о смерти журналиста Хашукджи

Белый дом выразил соболезнования после информации о смерти журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает NBC News.

Согласно заявлению, американская сторона продолжает следить за расследованием инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты заинтересованы в прозрачном расследовании, которое соответствует всем нормам.

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«Мы опечалены услышать подтверждение смерти господина Хашукджи и выражаем соболезнования его семье, невесте и друзьям», — отметили в ведомстве.

Ранее в Саудовской Аравии генпрокурор Сауд аль-Муаджиб заявил, что по делу о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи задержаны 18 человек.