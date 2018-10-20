В Британии сотрудница парламента рассказала о многолетних систематических домогательствах

В Великобритании сотрудница парламента, пожелавшая оставаться неназванной во избежание последствий, рассказала, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политиков, на которых работала. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, один из политиков, который годился ей в дедушки, трогал ее неподобающим образом под столом во время встречи с журналистами. Другой член парламента видел это, но ничего не предпринял. Сотрудница заметила, что все женщины подвергались такому обращению, но молчали, так как были запуганы, а парламентарии покрывали друг друга.

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Женщина подчеркнула, что подвергалась домогательствам в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что независимый доклад показал распространенность харассмента в британском парламенте.