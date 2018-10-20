Bloomberg: Трамп и Путин могут встретиться в ноябре

Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в этом году в Париже или на саммите G20, который состоится в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о возможной встрече во Франции на мероприятиях, связанных со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны. Кроме того, возможна встреча лидеров двух стран на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который начнется 30 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и американского лидеров в настоящий момент не ведется, поскольку Соединенные Штаты не проявляют инициативы в данном вопросе.