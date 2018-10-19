Нацразведка США заявила о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в промежуточные выборы

Офис директора Национальной разведки США заявил о «продолжающихся попытках» России, Китая и Ирана вмешаться в американские промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сообщает Washington Post.

В офисе подчеркнули, что сейчас нет доказательств существования угроз или нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования или изменения его результатов. Однако в заявлении говорится, что офис директора Нацразведки обеспокоен продолжающимися попытками России, Китая и Ирана подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественное мнение.

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Отмечается, что попытки повлиять на политическую ситуацию в США могут быть предприняты и во время президентских выборов 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что выводы по «российскому делу» могут разочаровать общественность.