Лукашенко пригласил Путина в лучшую область Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего президента России Владимира Путина посетить Гродненскую область республики, передает БелТА.

Отмечается, что это произошло во время визита Путина в Могилевскую область.

«Во время V Форума регионов Беларуси и России Владимира Путина впечатлили ухоженность и порядок на полях в Могилевской области. На что Александр Лукашенко отметил, что это еще не лучший регион, и пригласил коллегу посетить Гродненскую область», — говорится в сообщении.

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Лукашенко рассказал, что еще во времена СССР приезжал учиться в Гродненскую область, которая была «самая развитая, лучшая область в Советском Союзе».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко показал президенту России Владимиру Путину свою малую родину в агрогородке Александрия.