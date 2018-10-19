В Киргизии вспомнили дорогой подарок Путина и захотели еще один

Представитель Агентства гражданской авиации Киргизии Алымбай Абакиров выразил надежду, что киргизскому лидеру Сооронбай Жээнбекову когда-нибудь еще раз подарят самолет, который станет главным бортом страны. Об этом сообщает Kaktus.

Абакиров рассказал, что нынешний самолет, который используется как борт №1, подарил «лет 10-12 назад» президент России Владимир Путин.

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«Надеюсь на еще такой подарок», — сказал Абакиров.

При этом представитель Агентства не стал уточнять, от какой страны должен поступить презент.

Также он рассказал, что Ту-154М, на котором летает киргизский лидер, — хороший, однако его необходимо поменять. Он посетовал, что новое воздушное судно для чиновников высокого ранга может обойтись в сумму от $80 до $100 млн. Абакиров резюмировал, что таких денег у государства нет.