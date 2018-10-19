FT: США используют Москву и Пекин в качестве боксерской груши перед американцами

Американскую политику «разъедают» два главных соперника США — Россия и Китай, пишет Financial Times.

При этом каждую из стран атакуют обе политические партии США. Так, против Китая обратились республиканцы, а на Россию нападают демократы, пишет газета.

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И республиканцы, и демократы движимы внутренним противоборством, однако та игра, которая поглотила Вашингтон, привела к тому, что Соединенные Штаты теряют власть над национальными интересами американцев, говорится в материале.

Такая ситуация создает большие проблемы для союзников США, а ее противникам приносит неожиданную удачу, отмечает FT. Отмечается, что во время продолжительного периода холодной войны обе партии США придерживались одной позиции в отношении сдерживания советской власти, разногласия относились лишь к вопросам тактики.

В этом месяце вице-президент США Майк Пенс развязал новую холодную войну с Китаем, отмечает издание.

Пенс заявил, что предполагаемое вмешательство России в выборы в США «меркнет по сравнению» с вмешательством Китая, несмотря на то, что серьезных доказательств представлено не было, поясняет издание.

В отличие от первой холодной войны, Пенс не предложил никакой стратегии для сдерживания Китая. Как отмечает газета, «подтекст» речи Пенса был направлен на то, чтобы отвлечь внимание от обвинений демократов в отношении России.

В материале говорится, что в основании каждой партии глубоко простирается «культура синофобии и русофобии». Как отмечает издание, современная Америка входит в мир «радикальной геополитической неопределенности», и ей срочно нужна внешнеполитическая доктрина.

Президент США Дональд Трамп прав в том, что Китай больше, чем Россия, представляет для страны стратегическую угрозу, однако американский лидер не знает, как с ней бороться, пишет Financial Times.

Подписав указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства, Трамп отверг единственно верный подход, который мог быть эффективным — это многостороннее, а не единичное влияние на Китай. Вместо этого Трамп ссорится со своими союзниками — Канадой, Японией, и уже «теряет» Индию, поясняет издание.

В то время как Россия и Китай сближаются, США все больше поворачиваются внутрь себя. Вместо того, чтобы искать ответ на вопрос, как ориентироваться в многополярном мире, Вашингтон использует Москву и Пекин в качестве боксерской груши для повышения своих внутриполитических очков перед американцами, заключает газета.