В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг пропавшего саудовского журналиста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что России не следует вмешиваться в ситуацию вокруг оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пропавшего после посещения посольства своей страны в Турции. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».

Песков также выразил надежду на то, что данный вопрос удастся разрешить в правовом русле.

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«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом, — заявил Песков.

Он также отметил, что российская сторона удовлетворена текущей ситуацией с расследованием дела.

«Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение. Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в российском МИДе прокомментировали дело об исчезновении Хашукджи.