Песков: Кремль не получал импульсов из Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале» прокомментировал возможность нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, встреча российского и американского лидеров в настоящий момент не ведется, поскольку Соединенные Штаты не проявляют инициативы в данном вопросе.

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«Никаких импульсов из Вашингтона мы не получаем, наше желание выстраивать отношения с американцами натыкается на достаточно глухую стену», — сказал Песков.

Первый саммит Путина и Трампа состоялся 16 июля текущего года в Хельсинки.

Ранее в Кремле прокомментировали подготовку к встрече Путина с советником США по нацбезопасности Джоном Болтоном.