Песков рассказал о подготовке к встрече Путина с Болтоном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале» прокомментировал подготовку к встрече российского лидера Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
По его словам, подготовка к встрече Путина с советником главы Соединенных Штатов уже ведется, и российская сторона надеется, что она все же состоится.
«Мы готовим возможную встречу (Болтона) с президентом Путиным и рассчитываем на то, что эта встреча состоится», -— сказал Песков.
Предполагается, что визит Болтона в Москву состоится на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Николай Патрушев может встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его поездки в Россию.