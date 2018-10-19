Песков рассказал о подготовке к встрече Путина с Болтоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале» прокомментировал подготовку к встрече российского лидера Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По его словам, подготовка к встрече Путина с советником главы Соединенных Штатов уже ведется, и российская сторона надеется, что она все же состоится.

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«Мы готовим возможную встречу (Болтона) с президентом Путиным и рассчитываем на то, что эта встреча состоится», -— сказал Песков.

Предполагается, что визит Болтона в Москву состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Николай Патрушев может встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его поездки в Россию.