Трамп прокомментировал возможную смерть журналиста Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи, скорее всего, мертв, передает CNN.

«По-моему, выглядит именно так, это очень грустно. Определенно так выглядит», — сказал Трамп.

Он также пообещал, что администрация США доберется в этой ситуации «до самого дна» и пообещал в ближайшее время выпустить «очень строгое» заявление по этой теме. Он также пообещал «очень жесткие» последствия виновным в случившемся.

Ранее сообщалось, что охрана зятя Трампа заблокировала пытавшегося задать вопрос о Хашукджи корреспондента.