Ватикан не сообщил о приглашении папе Римскому посетить КНДР

Официальные представители Ватикана не сообщили о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках поездки в Ватикан передал папе Римскому Франциску приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян, передает РИА «Новости».

Служба печати Святого престола распространила официальное сообщение о приеме президента Республики Корея в Апостольском дворце, после которого прошло обсуждение отношений между странами и проблем регионального характера.

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«Была дана высокая оценка общим обязательствам содействовать любой полезной инициативе, которая позволит преодолеть напряженность, еще существующую на Корейском полуострове, чтобы открыть новое время мира и развития», — говорится в тексте сообщения.

При этом, в тексте отсутствуют упоминания о приглашении посетить КНДР.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если получит официальное приглашение.