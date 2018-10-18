Reuters рассказало о столкновении между Польшей и Европой

Всплеск патриотического настроения в Польше ставит государство на путь столкновения с Европой, отмечает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, в Польше в настоящее время активно поощряются патриотические ценности в школах и рядах добровольческой армии. Государство является полноправным членом НАТО.

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Польша является крупнейшим государством, вступившим в ЕС среди стран постсоветского пространства, которое получило больше поддержки ЕС, чем какой-либо другой член. Размер поддержки составлял более $115 млрд, пишет агентство со ссылкой на данные министерства финансов Польши.

Однако многие поляки — наряду с венграми и чехами в Восточной Европе — выражают недовольство иностранным вмешательство в их внутренние дела, говорится в материале. Например, Польша и Венгрия отклонили квоты ЕС на расселение беженцев.

Такая тенденция еще больше углубила кризис внутри всего Евросоюза, причиной которого, по мнению экспертов, стал финансовый кризис и наплыв сотен тысяч мигрантов и беженцев из Сирии и Африки, отмечает Reuters.

Тем не менее, в Польше и других странах постсоветского пространства опасения появились давно и стали гораздо глубже, говорится в материале.

Многие союзники Польши по ЕС возмущены тем, что правительство страны играет ведущую роль в «разжигании раскола» между бывшими коммунистическими и западными членами европейского блока. В частности, они обвинили Варшаву в склонности к авторитаризму из-за того, что государство усиливает внутри страны контроль над судебной системой, СМИ и экономикой, написало агентство.