Путин рассказал об изменении отношения к России за годы у власти

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о том, как у него изменилось отношение к России за годы, проведенные у власти.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Моя любовь к России, не побоюсь этих высокопарных слов, многократно возросла за эти годы», — сказал Путин.

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Президент отметил, что несмотря на то, что его предки на протяжении 300 лет жили вместе на территории России и ходили в одни и те же храмы, а сам он ощущал себя частью страны и народа, его «предыдущая жизнь и работа» были связаны с международной деятельностью, так как он работал в разведке. По его словам, он не узнал Россию так, как знает сейчас, пока не начал работать во власти на ее территории.

После этого, подчеркнул Путин, он понял «насколько это глубокая и мощная страна» и увидел, какие у нее «исторические моральные корни».

«Я не по книжкам о Великой Отечественной войне, а воочию убедился в мощи и мудрости русского народа», — заявил он.

Он также отметил, что не видит ничего необычного в том, что к России «более-менее прилично относились», когда она переживала тяжелые времена и поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь, однако обратил внимание, что стране начинали создавать проблемы в развитии, когда она становилась конкурентом.

«Я думаю, что мир, несмотря на множество угроз, становится более сбалансированным, утверждается многополярность этого мира», — констатировал Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что трудности будут преодолены в будущем и появится возможность для полноценного выстраивания диалога и отношений с партнерами на международной арене.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о желании перемен у россиян.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.