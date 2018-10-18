Путин рассказал о желании перемен у россиян
Президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» ответил на вопрос о желании перемен у населения страны.
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Путин обратил внимание на то, что перемен желают не только в России, указав на результаты выборов в Баварии, а также на результаты референдума по Brexit. Он также подчеркнул, что население России не хочет перемен революционным путем.
«Мы уже сыты этими революциями, мы уже наелись этими революционными изменениями даже уже в новейшей истории», — подчеркнул Путин.
По его словам, своевременные перемены, которые совершаются в тесном взаимодействии с гражданским обществом являются залогом успеха в политике российских властей.
На вопрос о том, каких перемен хотел бы лично он, Путин ответил, что хотел бы завершить дискуссию, так как ему необходимо улетать в Узбекистан, в то время как сам он еще хочет поиграть в хоккей.
Ранее Путин рассказал о типичной ошибке империй.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.